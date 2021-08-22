Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu
[Fotoğraf: Reuters]
Afganistan'da, Kabil Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, sosyal medyada Kabil'de havalimanında bir duvarın üzerinden geçirilirken görüntülenen bebeğin durumu hakkında bilgi verdi.
Gulf Today gazetesinin haberine göre, Kirby, "Bahsi geçen görüntüde, bebeğin ailesi askerlerden hasta olduğu için bebeğe bakmalarını istedi." dedi.
Bunun üzerine, bir askerin duvarın üzerinden uzanarak bebeği aldığını ve tedavi için götürdüğünü aktaran Kirby, tedavinin ardından bebeğin ailesine teslim edildiğini kaydetti.
Kirby, ABD askerinin bu tutumunu "bir merhamet eylemi" olarak nitelendirdi.
Sosyal medyada yayılan videoda, Amerikalı bir askerin dikenli tellerle çevrili bir duvarın üzerinden uzanarak bir bebeği aldığı ve korumalı yerleşkeye taşıdığı görülüyor.
Etiketler: Afganistan Taliban
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