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Dünya
TRT Haber 27.02.2024 15:41

KAAN İngiltere medyasında: Dönüm noktası niteliğinde bir dev adım

İngiltere merkezli askeri haber sitesi Forces, KAAN'ı “F-35 yok, sorun yok. Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı kalkış yaptı" başlığıyla manşete taşıdı.

KAAN İngiltere medyasında: Dönüm noktası niteliğinde bir dev adım

İngiliz Kuvvetleri Yayın Servisi BFBS'ye bağlı haber sayfası Forces, Milli muharip uçağı KAAN'ı manşetine taşıdı.

Haberde KAAN'ın Türk havacılık tarihi için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi.

KAAN İngiltere medyasında: Dönüm noktası niteliğinde bir dev adım

Forces'in haberinde öne çıkan açıklamalar şöyle:

Türk havacılık açısından dönüm noktası niteliğindeki ilk yerli savaş uçağı KAAN savaş uçağı, Ankara yakınlarındaki Akıncı Hava Üssü'nde ilk uçuşunu tamamladı.

13 dakikalık uçuş, ülkenin hava kuvvetlerini geliştirme çabalarında büyük bir adım.

Türkiye, teknolojiden altyapıya, insan kaynağından üretim kabiliyetine kadar ileri savaş uçakları üretimine yönelik değer zincirinin tamamına sahip olan birkaç ülkeden biri olmayı hedefliyor.

Türkiye, 2030'lu yıllarda Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, mevcut F-16 filosunun yerine beşinci nesil bir savaş uçağını sahaya sürmeyi hedefliyor.

Üretici Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin CEO'su Temel Kotil, X'te ilk uçuşun 13 dakika sürdüğünü ve uçağın 230 knot hıza ulaşarak 8.000 ft yüksekliğe ulaştığını söyledi.

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KAAN Savunma Sanayii İngiltere
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