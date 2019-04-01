İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması kördüğüme dönerken, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit Planının üçüncü kez ertelenmesi AB tarafından sert açıklamaları beraberinde getirdi.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasına ilişkin son tarih 12 Nisan olarak belirlenirken, Brexit konusunda belirsizliğin devam etmesine, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker tepki gösterdi.

Juncker, “Avrupa Birliği, Brexit konusunda çok sabırlı davrandı ancak sabrımız tükeniyor” dedi.

İngiltere ile bir uzlaşıya varılmasını istediklerini belirten Juncker, “Bugüne kadar İngiltere Parlamentosunun neye hayır dediğini çok iyi anlıyoruz. Ancak parlamentonun neye evet diyeceğini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Olası bir yeni referanduma ilişkin konuşan Juncker, bu konunun sadece İngiliz halkını ilgilendirdiğini söyledi.

AB 10 Nisan'da zirve düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım" ifadesini kullandı.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.

Kaynak: İHA, Reuters