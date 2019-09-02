Dünya

"Johnson'ın yazıları İngiltere'de Müslüman karşıtlığını artırdı"

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:20 - Son Güncelleme 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:41

İngiltere Başbakanı Boris johnson'ın burka giyen kadınlar için kullandığı "posta kutusu" ve "banka soyguncusu" gibi ifadelerin ardından, ülkede yaşayan Müslümanlara saldırılarda artış yaşandığı açıklandı.

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanı Boris Johnson, geçtiğimiz aylarda kaleme aldığı makalelerde Burka giyen ve peçe takan Müslüman kadınları hedef alarak, çirkin benzetmelerde bulundu. Portre: İngiltere'de Boris Johnson dönemi İngiltere merkezli izleme örgütü Tell Mama'nın açıkladığı rapora göre, Johnson'ın bu açıklamaları Müslüman aleyhtarı saldırılarda ve istismar olaylarında artışa yol açtı. Rapora göre Johnson tarafından kaleme alınan yazıların ardından Müslüman karşıtı olaylar, yüzde 375 oranında arttı. Bir önceki hafta 8 olay yaşanırken, makaleyi izleyen haftada Müslümanlara karşı 38 saldırı gerçekleşti. Bu 38 olayın 22'sinin peçe takan Müslüman kadınlara yönelik olduğu açıklandı. Johnson, burkaya “baskıcı” demiş, “insanların posta kutuları gibi dolaşmasını seçmeleri kesinlikle saçma buluyorum” ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra gelen eleştiriler üzerine üzgün olduğunu söylemişti. İslamofobiyle suçlanan Boris Johnson'dan "üzgünüm" açıklaması Kaynak: Guardian Etiketler: saldırı müslüman makale İslamofobi İngiltere boris johnson

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