İngiltere'de COVID-19 yasaklarını ihlal eden Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'a para cezası kesildi.

"Partygate" olarak adlandırılan parti skandalına katılan Başbakan Johnson para cezasının ardından özür dilemiş ama istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Başbakan, etkinlikler sırasında tüm kısıtlamalara uyulduğunu savunarak istifa çağrılarını reddetmişti.

Adalet Bakanı David Wolfson, başbakanın eylemlerinin "hukukun üstünlüğü ile tutarsız" olduğunu söyleyerek istifa etti.

Wolfson, artık Boris Johnson hükümetinde görev yapamayacağını söyledi. Lord David Wolfson, Johnson'a yazdığı mektupta, 'kuralları çiğnemeye' yönelik 'resmi tepkiyi' eleştirdi.

Wolfson, "Adalet genellikle bir mahkeme ve usul meselesi olabilir, ancak hukukun üstünlüğü başka bir şeydir. Kökünde, bir devletteki herkesin ve aslında devletin kendisinin hukuka tabi olduğu anlamına gelen anayasal bir ilkedir" ifadelerini kullandı.

Aralık 2020'den bu yana bakanlık görevini yürüten Wolfson, başbakana yazdığı mektubu Twitter'da paylaştı.

My letter to the Prime Minister today. pic.twitter.com/lADCvKDKbB