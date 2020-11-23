Joe Biden kabinesini oluşturmaya başladı
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Dışişleri Bakanlığına Antony Blinken'ı, İç Güvenlik Bakanlığı'na Alejandro Mayorkas'ı, İklim Değişikliği Özel Temsilciliğine ise eski Dışişleri Bakanı John Kerry'i atayacağını açıkladı.
ABD'de seçim sonuçlarına ilişkin tartışma sürerken Joe Biden kabinesini oluşturmaya devam ediyor.
Biden, Amerikan medyasının da öngördüğü gibi Dışişleri Bakanlığı'na Antony Blinken'ı atacağını açıkladı.
Biden'a danışmanlık yapan Blinken, aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesi Yardımcılığı görevini de yürütüyor.
Blinken, Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.
İç Güvenlik Bakanlığı'na Mayorkas atanacak
Joe Biden, İç Güvenlik Bakanlığı'na Küba kökenli Alejandro Mayorkas'ı, İklim Değişikliği Özel Temsilciliğine ise eski Dışişleri Bakanı John Kerry'i atayacağını açıkladı.
Biden, Ulusal İstihbarat Servisi'nin başına Avril Haines'ı, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ne Linda Thomas-Greenfield'ı, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na da Jake Sullivan'ı atamayı planlıyor.
Trump'ın itirazları sürüyor
Biden cephesinde bunlar yaşanırken Donald Trump ise seçimde hile söylemini devam ettiriyor.
Pensilvanya eyaletinde seçim sonuçlarının tescil edilmemesi için açtığı davayı kaybeden Trump, temyiz mahkemesine başvurdu.
Mahkeme,, Pensilvanya'da oy sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasını, "gerçek kanıt" olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.