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Dünya
AA 28.06.2024 21:25

Joe Biden: Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasına ilişkin aldığı eleştirilerin ardından, "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum" dedi.

Joe Biden: Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina'da düzenlediği seçim kampanyasında konuştu.

Eskisi kadar rahat yürüyemediğinin, rahat konuşamadığının farkında olduğunu söyleyen Biden, "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum." dedi.

Biden, gerçekleri konuşmayı bildiğini ve yanlışla doğru arasındaki farkı da ayırt edebildiğini belirterek, "Milyonlarca Amerikalı gibi, düştüğümde de kalkmayı biliyorum." ifadelerini kullandı.

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Ekonomiyi güçlendirmek ve dünyayı "(Vladimir) Putin gibilere karşı korumak" konusunda da ne yapması gerektiğini bildiğini söyleyen Biden, "Eğer kalpten bu işi yapabileceğime inanmasaydım, tekrar aday olmazdım. Ancak risk çok büyük. Donald Trump; bu ülke, özgürlüğümüz ve demokrasi için gerçek bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Bu seçimi kazanma niyetindeyim." dedi.

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açtı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump, program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrasında yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaştı
Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaştı

Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

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