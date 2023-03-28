Birkaç gün önce Ay yörüngesine başarıyla giren Hakuto-R, Tokyo merkezli özel uzay şirketi "ispace" tarafından tasarlandı.

Firma, Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapan ilk özel girişim olmayı hedefliyor.

Şirketin resmi Twiter hesabından paylaştığı gönderide, Ay'ın uzayın derinliklerinde parıldayan kraterli yüzeyinin yakın plan fotoğrafı yer aldı.

"Daha çarpıcı manzaralar gelecek!"

Gönderide ayrıca, "Ay yörüngesinden merhaba! Geçen haftaki başarılı Ay yörüngesine giriş manevrasından sonra Hakuto-R, ana gövdeye monte edilmiş kamerayla Ay'ın bu görüntüsünü yakaladı. Daha çarpıcı manzaralar gelecek!" " ifadelerine yer verildi.

Uzay aracının yakın zamanda Ay yüzeyine iniş yapması bekleniyor

Uzay aracı, 11 Aralık'ta SpaceX'in Ay'a kargo taşıyan Falcon 9 roketiyle fırlatılmıştı.

Üç ay süren uza seyahatinin ardından Hakuto-R, 21 Mart'ta manevra yaptı ve Ay yörüngesine girdi. Uzay aracı şu anda Ay'ın etrafında sabit bir yörüngede.

ispace yetkilileri, Hakuto-R'nin nisan sonlarında Ay'a iniş girişiminde bulunacağını bildirdi. Ancak kesin iniş tarihinin henüz belirlenmediği aktarıldı.

Hakuto-R, Ay'ın yüzeyine inmeyi başarırsa bunu başaran ilk ticari araç olacak.

2019'da İsrail'in özel şirket ürünü aracı Beresheet de Ay'a inmeye çalışmış ama başarılı olamayarak yüzeye çarpmıştı.