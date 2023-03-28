Olay Kuzey Karolina eyaletinde geçen ay gerçekleşse de sürücünün o anları TikTok'ta geçen hafta paylaşıldı ve viral oldu.

Görüntüde kurye, elinde paketle birkaç polis arabasının yanından geçiyor. Polis memurlarından biri, adı bilinmeyen sürücüyü durdurup paketi alıyor.

Amazon çalışanı daha sonra kargoyu teslim ettiğini göstermek için fotoğraf çekip aracına geri dönüyor.

Videoyu kaydeden kişi "Aman Tanrım" diyor.

"Öldürülmekten çok Jeff Bezos'tan korkuyor"

7 milyondan fazla kez görüntülenen videoya çok sayıda yorum da yapıldı. Bir TikTok kullanıcısı "Öldürülmekten çok Jeff Bezos'tan korkuyor" diye yazdı.

Amazon çalışanı olduğunu söyleyen bazı kişilerse paketin teslim edilmemesi halinde kuryenin işten atılabileceğini ifade etti.

"Güvenlik önceliğimiz"

Amazon sözcüsü Sharyn Ghacham ise TikTok videosunu araştırdıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Paketlerimizi teslim eden sürücülerin güvenliği her zaman önceliğimiz. Onlarla düzenli şekilde temas kurup güvende hissetmedikleri durumlarda paketi teslim etmemelerini ve bunun yerine acil destek almaları gerektiğini söylüyoruz."

Öte yandan Kuzey Karolina'daki olayda oğlunu rehin alan şüpheli intihar etti. 11 yaşındaki çocuksa kurtarılarak tedavi altına alındı.