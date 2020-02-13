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Japonya'nın kuzeyinde 7 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.
Kyodo ajansının haberinde, merkez üssü Kuril Adalarının güney kısmında yer alan İturup Adası açığı olan depremin büyüklüğünün 7 olduğu bildirildi.
Depremin, 160 kilometre derinlikte meydana geldiği ve tsunamiye yol açmasının beklenmediği belirtildi.
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