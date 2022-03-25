Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 07:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 12.08'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.
JMA, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Eyalet açıklarında 16 Mart gecesi kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.
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