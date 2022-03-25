Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 07:24Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Ukrayna: Rusya'nın kuşatma girişimleri sonuçsuz kaldı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, en son istihbarat raporunu yayınladı. Rusya'nın Kiev'i kuşatma ve Chernihiv'i engelleme girişimlerinin başarısız olduğunu duyurdu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, yerel saatle 22:00 itibariyle en son istihbarat raporunu yayınladı.
Yetkililer, Rusya'nın Kiev şehrini kuşatma girişiminin sonuçsuz kaldığını, Chernihiv'i engelleme girişimlerinin de başarısız olduğunu iddia etti.
Raporda, "[Rusya] Ukrayna'nın başkenti Kiev'i doğudan engellemek için Brovary ve Boryspil şehirleri yönünde taarruz operasyonlarını yeniden başlatmaya çalışacak " denildi.
Yetkililer, Rus birliklerinin Sumy ve Kharkiv şehirlerini de engellediğini ve sivil altyapıya saldırdığını söyledi.
Son Haberler
- 09:15
- 09:08
- 09:01
- 08:48
- 08:06
Sıradaki Haber
Venedik'te otel misafirlerine martıları vurmaları için su tabancası verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz