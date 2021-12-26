Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
Japonya'nın güneyindeki Miyakojima Adaları'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneydeki Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adaları'nda yerel saatle 17.26'da ve 40 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı.
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