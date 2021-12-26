Hafifliği, sağlamlığı ve ucuzluğu ile günlük hayatta çokça kullanılan plastik, 1862'de İngiltere'de icat edildi, 20'nci yüzyıla damgasını vurdu.

Hayatı kolaylaştırdığı düşünülen bu ürünün dünyaya ne kadar kirleteceği ve insan sağlığını olumsuz etkileyeceği anlaşıldığında artık çok geçti.

Fransa Ulusal Araştırma Enstitüsü, 2 bin 877 metre yüksekliğindeki Pirene Dağları'nda kurulu Pic du Midi Gözlemevi'nde temiz hava örneklerini inceledi.

Örneklerde her türlü mikroplastiğe rastlandı.

Plastikler atmosferin ilk tabakasına ulaşmış olabilir

Mikro plastiklerin Kuzey Afrika ile Amerika kıtasının kuzeyinden bölgeye ulaşmış olabileceği sonucuna varıldı.

Bunun da 5 milimetreden küçük plastik parçaların atmosferin ilk tabakasını oluşturan troposfere ulaşmasıyla mümkün olabildiği tespit edildi. Ayrıca denizden havaya plastik karışabildiği de anlaşıldı.

Böylece, sadece okyanusun en derin yeri olan Mariana Çukuru'nda değil, dünyanın yüksek dağlarında da artık plastik parçacıkları olduğu ortaya çıktı.



Atıkları başka ülkelere göndermek çözüm değil

Bilim insanları, plastik atıkların gemilerle başka ülkelere gönderilmesinin de çözüm olmadığı görüşünde.

Daha önce, Rus bilim insanları karla birlikte plastiğin yağdığını Amerikalı bilim insanları da bebeklerin dışkılarındaki mikro plastik miktarının yetişkinlerden 10 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştı.