Düzenli olarak volkanik olaylara ve aşırı hava koşullarına konu olan, 370 bin kilometrekareden büyük alana sahip Japonya'da adaların sayımı kolay değil.

Coğrafyacılar, resmi istatistiklere göre 6 bin 852 olan ada sayısının esasen bunun çok üzerinde olduğunu belirtti.

Basında çıkan haberlere göre, dijital haritalama yöntemini kullanan Japon Coğrafi Bilgi Kurumu, yapılan sayım sonucu toplam 14 bin 125 ada tespit etti. Bu da daha önce bilinenin 7 bin 273 fazlası.

Bulgularını gelecek birkaç hafta içinde açıklayacak olan hükümet organı, yeni bilgilerin, Japonya'nın topraklarının veya karasularının büyüklüğünü değiştirmesinin pek olası olmadığını bildirdi.