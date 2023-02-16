"Katara Kültür Köyü ile Katar Hayır Derneğinin" ortaklaşa düzenlediği kampanyaya destek olmak isteyenler, başkent Doha'daki Katar Hayır Derneği merkezine akın etti.

Çok sayıda kişi, özel araçlarıyla kıyafet, battaniye, gıda malzemeleri gibi yardımlar getirirken bazıları ise Katar Hayır Derneğine nakdi yardımda bulunarak makbuzlarını aldı.

Kampanyaya destek veren Ebrar el-Haydar, yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimiz için en büyük acil yardımı toplamayı amaçlayan 'Yardım Ediyoruz, Yardımlaşıyoruz' kampanyası için buradayız." dedi.

Haydar, "Kampanyanın altıncı günündeyiz ve başladığı günden bu yana nakdi bağışların yanı sıra özellikle kışlık gereksinimler ve çocukların ihtiyaç duyduğu malzemeler her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Kampanyaya destek veren Abdullah eş-Şemri de "İnsanlar, Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerine bağış yapmak için yarışıyor ve kampanya için benzeri görülmemiş bir dayanışma var." ifadelerini kullandı.