Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 07:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'nın 100. başbakanı Kishida oldu
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Fumio Kishida, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi.
Japonya Parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.
Fumio Kishida, partisi LDP ve ortağı Komeito hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugin milletvekillerinden 311'inin oyunu alarak, Japonya’nın 100. başbakanı oldu.
LDP liderlik seçimlerinde geçen hafta Kishida, rakipleri Reform Bakanı Kono Taro ile kadın adaylar eski İçişleri Bakanı Noda Seiko ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'yi mağlup etmişti.
Kishida, görevini 31 Ekim 2021'de düzenlenmesi planlanan olağan genel seçimlere kadar yürütecek.
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