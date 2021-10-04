Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 06:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
İran'ın Dezful kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre, İran'ın Dezful kentinde saat 05.39'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Deprem 35,10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2021
Büyüklük : 5.4 (Mw)
Yer : Dezful (Iran)
Tarih-Saat : 04.10.2021, 05:39:40 TSİ
Enlem : 32.1970 N
Boylam : 48.4030 E
Derinlik : 35.10 km
Detay : https://t.co/tPGr2iXczu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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