Japon savunma bakanının yetkilendirmesi ile izin verilen araştırma ve inceleme faaliyetleri kapsamında sürdürülecek görevde, Japonya ile bağları olan ticari gemilerin bölge sularında güvenli bir şekilde seyrini sağlamak için bilgi toplanması bekleniyor.

Gemi ve uçak görev yapacak

Somali'de korsanlıkla mücadele görevi yürüten iki P3C tipi devriye uçağı ile bir savaş gemisini söz konusu askeri görevde kullanması beklenen Japonya'nın, Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini Umman Körfezi, Arap Denizi'nin kuzey kesimi ve Aden Körfezi'ndeki kıyı ülkelerinin sularında konuşlandırması planlanıyor.

Görev kapsamı bilgi toplamak

Plan uyarınca, bölgeye gönderilecek askeri gücün görev kapsamının araştırma ve inceleme faaliyetleri ile sınırlı olacağı öğrenilirken, SDF güçlerinin diğer gemileri savunmak için silah kullanma yetkisi olmayacak.

Ancak hükümet, bölgede beklenmedik gelişmeler olması durumunda, yaklaşık 260 kişilik SDF personelini deniz polisliği için harekete geçirme gibi tedbirleri değerlendirebilecek. Hazırlık süreci tamamlanır tamamlanmaz SDF birimleri bölgeye hareket edecek.

Ayrıca hükümet, süresi 1 yıl olarak öngörülen görevin süresini uzatmak isterse, kabinenin planı tekrar onaylaması ve Japonya anayasasında en üst devlet kurumu olarak tanımlanan Ulusal Meclis'e rapor verilmesi gerekecek.

Karar için yoğun diplomasi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, daha önce Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya SDF güçlerini gönderme planını desteklemediklerinin sinyalini vermiş, bölgedeki herhangi bir yabancı kuvvetin varlığının istikrar, güvenlik veya barışı artırmaya yardımcı olacağına inanmadıklarını ifade etmişti. Arakçı, İran'ın tutumunun daha önce Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye iletildiğini de eklemişti.

Bunun üzerine 20 Aralık'ta Japonya'yı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelen Abe, Ruhani'ye görevin amacı hakkında bilgi vermişti. Ardından ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Abe'nin Ruhani ile yaptığı görüşme hakkında Trump ile görüş alışverişinde bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Uzun bir diplomasi trafiğinin ardından gelen karar sonrasında Abe'nin Ocak ayı ortasına kadar ise Suudi Arabistan'ı ve diğer ilgili ülkeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Japonya’dan 'bağımsız güç'

Orta Doğu sularında seyir güvenliği konusu, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde, geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, “Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab’ül Mendep Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Dönemin Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise Japonya’nın ittifaka asker gönderme planının olmadığını belirterek, farklı çözüm yollarının masada olduğu sinyalini vermişti. Japonya daha sonra, ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona katılmayarak, bölgeye kendi SDF güçlerini göndereceğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA