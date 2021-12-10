Japonya Başbakanı Fumio Kishida, hükümet yetkililerini ve uzmanları buluşturan ve Japonya Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen "nükleer silahsızlanma" konulu çevrim içi toplantıda konuştu.

ABD'nin 1945'te attığı atom bombalarıyla harap edilen Hiroşima kökenli bir ailede doğan Başbakan, "Maalesef dünyanın yüzleştiği gerçek, bırakın yürürlükten kaldırılmasını, nükleer silah sayısının düşürülmesine yönelik müzakereler bile ilerleme katetmiyor" dedi.

Kishida, nükleer silah sayısının "artacağına yönelik korkuların" bulunduğuna dikkati çekerek, Ocak 2022'de New York'ta düzenlenmesi planlanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) Değerlendirme Konferansı'na işaret etti.

"Nükleer silahlardan arınmış bir dünya" için iş birliği

Bu konferansın, "nükleer ve nükleer olmayan devletler arasında güven ilişkisinin yeniden inşası ve NPT temelinin sağlamlaştırılması" için bir fırsat olabileceğini vurgulayan Kishida, "Neticede, nükleer silahlardan arınmış bir dünya için bir çıkış yolu bulunmalı" diye konuştu.

Kishida, nükleer silahlara sahip tüm ülkelerin bu sahadaki "şeffaflıklarını artırması" çağrısı yaparak, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya" için iş birliği hedeflediğini söyledi.

Başbakan Kishida ülkesinin, bu sahada "farklı fikirdeki ülkelerin" bir araya getirilmesine liderlik edeceğini kaydetti.