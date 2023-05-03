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Dünya
AA 03.05.2023 08:24

Japonya'dan Güney Koreli siyasetçinin tartışmalı adalara ziyaretine protesto

Japonya, Güney Koreli bir siyasetçinin, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı Takeşima/Dokdo adaları ziyaretini protesto etti.

Japonya'dan Güney Koreli siyasetçinin tartışmalı adalara ziyaretine protesto
[Fotograf: Reuters]

Japonya'nın resmi Kyodo ajansına göre, Güney Koreli bir siyasetçi Japon Denizi'nde bulunan Takeşima/Dokdo adalarını ziyaret etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, dün gerçekleşen söz konusu ziyarete ilişkin Seul hükümetine protesto verildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, ziyareti "oldukça pişmanlık verici ve kabul edilemez" şeklinde nitelendirdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, şubat ayındaki açıklamasında "Tarihsel gerçeklere ya da uluslararası hukuka bakın, Takeşima açıkça Japonya'nın iç bölgesidir." dedi.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı toplam alanı 0,2 kilometrekare olan adacıklar, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

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