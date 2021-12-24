Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Etiyopya'ya gıda ve barınma malzemesinden oluşan 12,4 milyon dolarlık acil yardım gönderilecek.

Yardımlar, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil 4 farklı uluslararası kuruluş vasıtasıyla ulaştırılacak.

Gıda ve barınma yardımlarının Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar, Amhara ve Tigray bölgelerine ulaştırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Etiyopya'da barış ve istikrarının sağlanması amacıyla Japonya'nın uluslararası toplumla çalışmayı sürdüreceği" denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi dün, Etiyopya'da gelecek yıl 22 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağı uyarısı yapmıştı.