İtalya'da son haftalardaki hızlı vaka artışları sebebiyle Başbakan Mario Draghi başkanlığında akşam saatlerinde toplanan bakanlar kurulu, uzmanların önerileri doğrultusunda alınacak yeni tedbirleri değerlendirdi.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun, salgında yayılmayı önlemek ve sosyal, ekonomik faaliyetlerin güvenli şekilde devam ettirilmesini sağlamak üzere salgın tedbirlerini sıkılaştıran yeni bir kanun hükmünde kararname kabul ettiği duyuruldu.

Her türlü kutlama, etkinlik 31 Ocak 2022'ye kadar durduruldu

Buna göre, açık alanlarda dahil olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği protesto mitingi, her türlü kutlama etkinliği, dans salonları ve diskoteklerin faaliyetleri 31 Ocak 2022'ye kadar durduruldu.

Açık havada maske kullanımı zorunlu hale getirilirken, pek çok sosyal faaliyet ve metro, otobüs gibi şehir içi toplu taşımada "Ffp2" model maske kullanımı şart koşuldu.

Ffp2 maskesinin kullanımı zorunlu oldu

Tiyatro, sinema, konser, canlı müzik olan mekanlar, toplu etkinlikler ve spor müsabakalarında "Ffp2" maskesi kullanımı zorunlu hale getirildi.

Kararname doğrultusunda ayrıca, tiyatro, sinema, spor etkinlikleri ve kapalı alanlarda her türlü yemek ve içecek tüketimi de yasaklandı.

Aşı sertifikasının geçerlilik süresi 6 aya indiriliyor

Ülkede yaz aylarında çıkarılan aşı yaptıranların veya kısa süre önce COVID-19 geçirenlerin temin edebildiği "Süper Yeşil Geçiş" belgesinin geçerlilik süresi bu kararnameyle 1 Şubat 2022'den itibaren 9 aydan 6 aya indirildi.

Süper Yeşil Geçiş sertifikasının kapsama alanı da genişletilerek, müzeler, sergiler, spor salonları, kafe-barlar, tema ve eğlence parkları, sosyal merkezler, bahis ve oyun salonları ile yemek salonları gibi yerlere girişlerde şart koşuldu.

Ülkeye girişlerde sıkı tedbir

Hükümet, bu kararnameyle ülkeye girişlerde sınır kontrollerini de sıkılaştıracak. Havalimanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik güçlerine rastgele olmak üzere antijen veya moleküler test yapma yetkisi de verildi. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler 10 günlük karantinaya alınacak.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 44 bin 595 vaka, salgının başladığı Şubat 2020'den beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

Salgının başından bu yana İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 136 bin 245'e yükselmişti.