Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 05:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'dan Endonezya'ya 5,6 milyon dolarlık acil koronavirüs desteği
[Fotoğraf: Getty]
Japonya, yeni tip koronavirüs ile mücadelesine destek amacıyla Endonezya'ya 5,6 milyon dolar acil yardım verecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Japonya'nın "stratejik partneri" Endonezya'ya COVID-19 desteği vereceği duyuruldu.
Buna göre, 2 bin 800 oksijen yoğunlaştırıcısı tedariki kapsamında 5,6 milyon dolar acil yardım hibesi sağlanacak.
Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede vaka sayısı 3 milyon 33 bin 339'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 79 bin 32'ye yükseldi.
Etiketler: Japonya Endonezya Koronavirüs
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