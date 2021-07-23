Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekvador'da iki cezaevinde isyan çıktı: 21 ölü, 35 yaralı
[Fotoğraf: AFP ]
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Ülkenin Guayaquil ve Cotopaxi kentlerindeki hapishanelerde eş zamanlı olarak çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklanan isyan çıktı.
Polisin güçlükle kontrol altına aldığı isyanda 21 mahkum yaşamını yitirdi, 6'sı polis 35 kişi yaralandı.
Polis, kavganın, uyuşturucu ticareti yapan çetelerin kendi aralarındaki ittifak yapılanmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.
3 şehirde çıkan isyanda 80 mahkum hayatını kaybetmişti
Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.
Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.
Son Haberler
- 01:13
- 01:04
- 02:19
- 00:41
- 00:29
Sıradaki Haber
Johnson'u "yalancılıkla" suçlayan milletvekili, oturumdan kovuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz