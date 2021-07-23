Johnson'u "yalancılıkla" suçlayan milletvekili, oturumdan kovuldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u "yalancılıkla" suçlayan İşçi Partisi milletvekili, Avam Kamarası'ndaki oturumdan kovuldu.
İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "salgınla ciddi hastalık ve ölüm arasındaki bağın koptuğuna" ilişkin sözlerini eleştirdi.
Johnson'ın parlamentoya doğruları söylemediğini, halka ve milletvekillerine defalarca yalan söylediğini kaydetti.
Bunun üzerine parlamentodaki görüşmeyi yöneten Meclis Başkan Vekili Eleanor Laing, sözünü kestiği Butler'dan ifadelerini düzeltmesini istedi. Butler ise eleştirilerini sürdürdü.
Avam Kamarası'nda gerginlik
"Başbakan parlamentoya defalarca yalan söyledi. Yalan söyleyenin değil, yalancının kim olduğunu söyleyenin başının belaya girmesi çok komik" ifadelerini kullandı.
Başbakan hakkındaki "yalancılık" suçlamasını düzeltmeyen Butler, meclis başkan vekili tarafından Avam Kamarası'nın oturumundan çıkarıldı.