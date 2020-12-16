Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 04:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Japonya'nın Nagano eyaletinde iki katlı evde çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi.
Kyodo ajansının haberine göre Nagano'nun Saku ilçesinde, iki katlı bir evde gece saatlerinde yangın çıktı.
Emniyet kaynaklarına göre yangın anında evde bir kadın ve 5 çocuğun bulunduğu tespit edildi.
5 saat sonra söndürülebilen yangın sonrası tamamıyla kül olan binadan sadece kadın ve bir yaşında bebeği kurtulabildi.
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