Kyodo ajansının haberine göre Nagano'nun Saku ilçesinde, iki katlı bir evde gece saatlerinde yangın çıktı.

Emniyet kaynaklarına göre yangın anında evde bir kadın ve 5 çocuğun bulunduğu tespit edildi.

5 saat sonra söndürülebilen yangın sonrası tamamıyla kül olan binadan sadece kadın ve bir yaşında bebeği kurtulabildi.