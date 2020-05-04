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Japonya'da olağanüstü hal 31 Mayıs'a uzatıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya'da koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) mayıs sonuna kadar uzatıldı.
Başbakan Şinzo Abe, düzenlediği basın toplantısında, 7 Nisan'da 7 eyalette, 16 Nisan'da ülke çapında ilan edilen OHAL'in, 6 Mayıs'ta resmen sona ermesinin planlandığını anımsattı.
Hükümetin COVID-19 tedbirlerine yönelik uzman heyetten güncel tavsiyeler aldığını ifade eden Abe, bu çerçevede OHAL'in 31 Mayıs tarihine kadar yürürlükte kalmasına karar verildiğini vurguladı.
Japonya'da virüs kaynaklı vaka sayısı 15 bin 914'e, ölü sayısı 555'e yükseldi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını Japonya ohalSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 11:41
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