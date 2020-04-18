Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Japonya'da koronavirüs vaka sayısı 10 bine ulaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüsten etkilenenlerin sayısının 10 bine ulaştığını açıkladı.
Japonya son 24 saat içerisinde 556 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.
Ülkede toplam vaka sayısı ilk vakanın ortaya çıkmasından 3 ay sonra 10 bin sınırını geçti.
Vakaların çoğunun Tokyo'da olduğu açıklandı.
Başbakan Shinzo Abe, geçtiğimiz gün bazı bölgelerde uygulanan acil durum kararlarının ülke genelinde uygulanacağını açıklamıştı.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 251 bin 777'ye ulaştı. 154 bin 271 kişi ise hayatını kaybetti.
Etiketler: Japonya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 10:30
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