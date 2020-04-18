Japonya son 24 saat içerisinde 556 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede toplam vaka sayısı ilk vakanın ortaya çıkmasından 3 ay sonra 10 bin sınırını geçti.

Vakaların çoğunun Tokyo'da olduğu açıklandı.

Başbakan Shinzo Abe, geçtiğimiz gün bazı bölgelerde uygulanan acil durum kararlarının ülke genelinde uygulanacağını açıklamıştı.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 251 bin 777'ye ulaştı. 154 bin 271 kişi ise hayatını kaybetti.