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Almanya'da ölü sayısı 4 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 137 bin 439'a, ölü sayısı ise 4 bin 110'a yükseldi.
Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 609 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Almanya genelinde vaka sayısı 137 bin 439'a yükseldi. Ölü sayısı ise 242 artarak, 4 bin 110'a ulaştı.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 141 bin 397, ölü sayısı ise 4 bin 352 olarak görülüyor.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 244 bin 303'e yükseldi. 154 bin 219 kişi ise hayatını kaybetti.
Etiketler: almanya koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 09:18
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