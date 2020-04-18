Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 609 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 137 bin 439'a yükseldi. Ölü sayısı ise 242 artarak, 4 bin 110'a ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 141 bin 397, ölü sayısı ise 4 bin 352 olarak görülüyor.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 244 bin 303'e yükseldi. 154 bin 219 kişi ise hayatını kaybetti.