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Dünya
AA 17.10.2024 10:28

Japonya'da ilk kez bir nükleer reaktörün 50 yıldan fazla çalışmasına izin çıktı

Japonya'nın batısında yaklaşık 50 yıldır çalışan nükleer reaktörün faaliyetini sürdürebileceği bildirildi.

Japonya'da ilk kez bir nükleer reaktörün 50 yıldan fazla çalışmasına izin çıktı
[Fotograf: AA]

Faaliyetine Kasım 1974'te başlayan Takahama Nükleer Güç Santrali (NGS) gelecek ay hizmette 50. yılını dolduruyor.

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), santraldeki 1 numaralı reaktörün faaliyetini sürdürmesine yeşil ışık yaktı. Kurumun yaptığı ek denetlemede, reaktör basınç tankının, nötron baskısına direnebileceği ve beton dayanıklılığını koruyabileceği saptandı.

Bu doğrultuda NRA, işletmeci Kansai Electric Power (KEPCO) firmasının "reaktörün faaliyet süresinin uzatılması talebini" resmen onayladı.

Resmi Kyodo haber ajansına göre, 1 numaralı reaktör "ülkede 50 yıldan fazla çalışma izni alan ilk reaktör" olarak kayda geçti.

1 kilometrekarelik yerleşkeye sahip 4 reaktörlü nükleer santral, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Fukui eyaleti sahilinde bulunuyor.​​​​​​​

Japonya'daki nükleer reaktörlerinin yasal olarak 60 yıla kadar çalışmaya devam etmesine izin verilebiliyor. Hizmet süreleri 50 yılı aşan nükleer tesislere yönelik güvenlik yönetmeliklerinin revize edilmesi şartı aranıyor.

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