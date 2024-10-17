Parçalı Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2024 09:45

ABD'de eğitim sırasında düşen savaş uçağının enkazı bulundu, mürettebat kayıp

ABD Donanması, Washington eyaletinde dağlık bir arazide rutin eğitim uçuşu sırasında düşen savaş uçağının enkazının bulunduğunu ancak uçaktaki iki kişilik mürettebatın halen kayıp olduğunu duyurdu.

ABD'de eğitim sırasında düşen savaş uçağının enkazı bulundu, mürettebat kayıp
[Fotograf: AP]

Donanmaya göre, "EA-18G Growler" tipi jetin 15 Ekim'de yerel saatle 15.23'te Washington'da Rainier Dağı'nın doğusuna düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarına hemen başlandı.

Arama kurtarma ekipleri, Rainier Dağı'nın yamacında dün yerel saatle 12.30 civarında uçağın enkazını buldu. Ancak uçakta bulunan iki kişinin izine rastlanmadı.

Mürettebatın kazadan sağ kurtulup kurtulmadığı henüz bilinmezken, hafta sonu kar beklenen dağlık bölgeye ilave arama kurtarma ekipleri konuşlandırılacak.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER
ABD Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Kuzey Kore, anayasa değişikliğiyle Güney'i ilk kez "düşman devlet" olarak tanımladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
11:42
15. Türk-Arap Ekonomi Forumu başladı
11:38
Yunus balıklarının nefesinde ilk defa mikroplastiğe rastlandı
11:34
NATO Savunma Bakanları, Brüksel'de toplandı
11:36
Eski hakem 'Heimlich' manevrasıyla hayat kurtardı
11:23
Uygunsuz ürünler için yılın 9 ayında 82,7 milyon lira ceza kesildi
Mevsimlik tarım işçisi kadınlar "tarih işçisi" oldu
Mevsimlik tarım işçisi kadınlar "tarih işçisi" oldu
FOTO FOKUS
Eski hakem 'Heimlich' manevrasıyla hayat kurtardı
Eski hakem 'Heimlich' manevrasıyla hayat kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ