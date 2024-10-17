ABD'de eğitim sırasında düşen savaş uçağının enkazı bulundu, mürettebat kayıp

Donanmaya göre, "EA-18G Growler" tipi jetin 15 Ekim'de yerel saatle 15.23'te Washington'da Rainier Dağı'nın doğusuna düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarına hemen başlandı.
Arama kurtarma ekipleri, Rainier Dağı'nın yamacında dün yerel saatle 12.30 civarında uçağın enkazını buldu. Ancak uçakta bulunan iki kişinin izine rastlanmadı.
Mürettebatın kazadan sağ kurtulup kurtulmadığı henüz bilinmezken, hafta sonu kar beklenen dağlık bölgeye ilave arama kurtarma ekipleri konuşlandırılacak.
Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.