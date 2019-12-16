Japon animasyon sanatını ifade eden popüler anime kültürü, ülkede rekor ticari büyüklüğe ulaştı. Japonya'da yerel ve uluslararası anlamda faaliyet gösteren 150 animasyon şirketinin satış rakamlarını inceleyen Japon Animasyon Birliği, sektörün pazar boyutunu belirledi.

Ülkedeki anime endüstrisinin üst üste 6 yıl büyüme kaydettiğini belirten rapora göre, pazar büyüklüğü 2018'de rekor seviyeye ulaştı. Anime sektörünün kazancı, önceki yıla göre 174 milyon dolar artarak, 2018’de 19.9 milyar dolar oldu.

Gösterimleri ve oyun satışları da dahil olmak üzere yurt dışı pazarı 9.23 milyar dolarla toplam pazarın yüzde 46'sını oluştururken DVD ve diğer video paketlerinin satışlarından 537 milyon dolar kar elde edildi. İnternet kullanımıyla birlikte artan online satışlar nedeniyle çevrim içi satış rakamı ise 544 milyon dolara ulaştı.

Popülerliği artıyor

Japon çizim teknikleriyle çizilmiş animasyonlara verilen genel bir ad olan anime, İngilizce'deki "animation" sözcüğünden geliyor. Animeler, basılı materyallerden uyarlanarak farklı tekniklerle hareketlendirilebildiği gibi, özel çizim senaryolar üzerinden de hayata geçirilebiliyor.

Batı ülkelerinde üretilen animasyonların aksine animeler, yalnızca çocuklara değil her yaş grubundan insana hitap ediyor. Japonya'da en önemli kültürlerden biri olan animelerin popülerliği son yıllarda dünya çapında da artıyor.

Kaynak: İHA