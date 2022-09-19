Yaşlı nüfusuyla dünya sıralamasında liderliği koruyan Japon toplumunda 65 ve 75 yaş üzeri nüfusun son durumu endişe sebebi oldu.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı resmi tatil 19 Eylül Yaşlılara Saygı Günü kapsamında ülkedeki yaşlı nüfus verilerini güncelledi. Buna göre 75 yaş ve üzeri nüfus 19,3 milyona, 65 yaş ve üzeri nüfus ise 36,2 milyona yükseldi.

Takriben 125 milyonluk Japonya nüfus pastasında 75 yaş ve üzeri dilim yüzde 15, 65 yaş ve üzeri dilim yüzde 29 oldu.

65 yaş ve üstü kişilerin oranı yüzde 35'i aşacak

Japonya "yaşlı" olarak tanınan 65 yaş ve üstü dünya sıralamasında ilk sırada. Yüzde 24,1'le İtalya 2., yüzde 23,3'le Finlandiya 3. sırada.

Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsü'ne (IPSS) göre 2040'a kadar "65 yaş ve üstü kişilerin" genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.

Yaşlı nüfus artışı Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi, doğum oranlarını artırma ve bölgesel toplumu kalkındırma sahalarında problem oluşturuyor.

Yaşlı istihdamı yükseliyor

Kabine Ofisi'nin 2021 verilerine göre 65 yaş ve üstü kişilerin istihdamı 9 milyonu geçti. Bu oran 18 yıldır art arda yükseliyor.

Öte yandan bu yıl Ocak-Haziran döneminde yeni doğan sayısı son 22 yılın ilk 6 ayına kıyasla ilk kez 400 bin bareminin altına geriledi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı'na (MHLW) göre 6 ayda yeni doğan sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düşerek 384 bin 942'ye geriledi.