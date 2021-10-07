Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde deprem meydana geldi.
6,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Tsunami uyarısı yapılmadı
Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.
JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.
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