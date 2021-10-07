Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un, eski eşini dinlettiği tespit edildi.

El Maktum ve eski eşi arasında İngiltere'de görülen velayet davasında mahkeme, Prenses Haya'nın yanı sıra avukatları ve çalışanlarının casus yazılım ile dinlendiğine hükmetti.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Dubai Emiri El Maktum'un, İsrailli şirket NSO Grup'a ait Pegasus casus yazılımını kullandığını duyurdu.

Prenses Haya 2019'da BAE'den kaçtı

Prenses Haya'nın telefonuna sızılması için "açık veya zımni yetki" verdiği bilgisi paylaşıldı.

Kararda El Maktum için "Hak olarak gördüğü şeyleri elde etmek için devletin gücünü kullanmaya hazır. Eşini İngiltere'ye gidişinden önce ve gittikten sonra da taciz etti ve korkuttu" denildi.

2019'da Birleşik Arap Emirliklerinden kaçıp İngiltere'ye sığınan Prenses Haya, daha önce de el Maktum hakkında "korku ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne" ilişkin karar aldırmıştı.

El Maktum'un kızı Prenses Latife de 2018'de tekneyle ülkesinden kaçmaya çalışmış, Hindistan açıklarında yakalanarak Dubai'ye geri götürülmüştü.