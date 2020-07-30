Haber Giriş: Kaynak: AA
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki İzu takımadalarından ıssız Tori-şima'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerel saatle 09.36'da, 60 kilometre derinlikte kaydedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Etiketler: Japonya Tori-şima adası deprem pasifik okyanusuSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 05:24
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