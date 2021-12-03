Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 07:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin güneybatısındaki Wakayama'da, yerel saatle 09.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kiisuido Boğazında 20 kilometre derinlikteki deprem, Mie, Hyogo, Tokuşima ve Kagawa'da hissedildi.
Başkent Tokyo'nun batısındaki Yamanaşi eyaletinde de yerel saatle 06.37'de ,19 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde deprem oluşmuştu.
JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.
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