Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Miyagi eyaletinin Çubu bölgesi olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle 12.00'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.