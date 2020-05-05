Haber Giriş: Kaynak: AA
Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Japonya'nın Çiba eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami uyarısında bulunulmadı.
Merkez üssü Japonya'nın Çiba eyaletinin Hokuseibu bölgesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, 70 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yerel saatle sabaha karşı 01.57'de yaşanan deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi. Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Çiba'nın Hokutobu bölgesi, pazartesi akşamı yerel saatle 22.07'de 5,5 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.
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