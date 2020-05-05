İtalya'da iki ayı aşkındır süren COVID-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1513 düşüşle 98 bin 467'ye geriledi.

Ülkede bugüne kadar COVID-19 bulaşanların toplam sayısı ise 213 bin 13 oldu.

İyileşenlerin sayısı 2 bin 352 artarak 85 bin 231’e çıktı.

Açıklamada, son 24 saatte COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü ve dün 1479 olan sayı bugün 1427'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 246 bin 666 test yapıldı.

Bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya’da son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 95 oldu.

Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, bugün Senatonun Turizm-Ticaret-Endüstri Komisyonunda yaptığı açıklamada, ülkede turizm sektörünün kriz ötesinde bir durum yaşadığını, sektörün diz çöktüğünü ve bir süre daha bu durumdan etkilenmeye devam edeceğini aktardı.

Bakan, turizm sektörü için olağanüstü somut müdahalelerde bulunmaları gerektiğini ifade etti.