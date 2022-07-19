Yamaguchi ilinin Ogori bölgesindeki maymunun saldırıları, 8 Temmuz'da başladı.

İki hafta içindeki en ciddi olay, maymunun bir evde bebeğe saldırısı oldu.

Saldırı esnasında elektrikli süpürgeyle temizlik yaptığını ve çocuğunun ağlamasını duyduğunu belirten anne, maymunun, bebeği bacaklarından tuttuğunu söyledi. Anne, "Onu (bebeği) dışarı sürüklemeye çalışıyor gibiydi." dedi.

40-50 santimetre boyundaki maymunun, geçen hafta girdiği birinci kattaki bir dairede de bir çocuğu hafif yaraladığı açıklandı.

Hayvanın öte yandan, bir kreşe girerek 4 yaşındaki bir çocuğu da hedef aldığı duyuruldu.

Bölge polisinin alarm durumunda olduğu belirtilirken, insanlardan pencerelerini açık bırakmamaları istendi.