Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere'de rekor sıcaklık uyarısı: 42 derece görülebilir
[Fotograf: Reuters]
İngiltere'de bugün hava sıcaklığının, 42 dereceyle rekor düzeye ulaşabileceği uyarısı yapıldı.
Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle "kırmızı alarm" verilen İngiltere'de, bugün, yeni bir rekorun kayda geçebileceği duyuruldu.
2019'da 38,7 derecelik en yüksek sıcaklığı gören ülkede, 42 derecenin ölçülebileceği açıklandı.
Meteoroloji Ofisi, İngiltere'nin orta, kuzey ve güneydoğu bölgeleri için uyarı yayımladı.
Network Rail demiryolu şirketi de kırmızı alarm verilen bölgelere seyahat konusunda uyarı yaptı.
Hastane ve ambulanslar da bugün sıcaklık nedeniyle oluşabilecek yoğunluğa karşı ikaz edildi.
Serinlemeye çalışan en az 4 kişinin göl ve nehirlerde hayatını kaybettiği duyuruldu.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları İngiltere
Son Haberler
- 10:34
- 10:36
- 10:35
- 10:39
- 10:28
Sıradaki Haber
Çin'de 2 binden fazla turist koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz