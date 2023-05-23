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Dünya
AA 23.05.2023 06:06

Japonya ve Çin Savunma Bakanları Singapur'da görüşecek

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu ile Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun Singapur'da bir araya geleceği bildirildi.

Japonya ve Çin Savunma Bakanları Singapur'da görüşecek

Kyodo ajansının haberine göre, Hamada ve Şangfu, 2-4 Haziran'da Singapur'da düzenlenecek güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu marjında görüşecek.

Görüşmenin, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen ve 21 Mayıs'ta sona eren G7 Zirvesi'nin ardından duyurulması dikkati çekti.

Japonya Savunma Bakanı Hamada'nın, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Japon karasularını ihlali, Japonya çevresinde düzenlenen Çin-Rusya ortak tatbikatı ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının önemi gibi konuları masaya getireceği belirtildi.

İkilinin görüşmesinde, savunma yetkilileri arasında acil bir iletişim hattının uygun şekilde işletilmesinin teyit etmesi ve nükleer program ile füze geliştirme programlarını sürdüren Kuzey Kore'ye nasıl karşılık verileceğinin ele alması bekleniyor.

Çin-Japon Barış ve Dostluk Anlaşması'nın 45. yıldönümü olan bu yıl, Japonya ve Çin'in dışişleri ve ekonomi bakanlarının da yer alacağı üst düzey bir ekonomi diyaloğu tertip edileceği kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığından 16 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Çin ile arasında beklenmedik durumlara karşı "acil savunma hattı"nın resmen hizmete alındığını duyurulmuştu.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ve Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, iletişim hattı vasıtasıyla yaklaşık 20 dakika görüşmüştü.

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