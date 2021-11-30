Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 08:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya ve AB'den Hint-Pasifik'te iş birliği kararı
Japonya ve Avrupa Birliği (AB) "Serbest ve Açık Hint-Pasifik"in oluşturulması için ortak çalışma kararı aldı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ikili ve bölgesel gelişmeleri konuştu.
Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 20 dakika süren görüşmede ikili, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik"in oluşturulması için birlikte çalışılması konusunda mutabakata vardı.
Kişida, AB'nin izlediği "Hint-Pasifik stratejisi" dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.
İki lider, siber güvenlik, yeşil teknolojiler ve Japonya-AB ekonomik partnerlik anlaşması kapsamında, tedarik zincirlerinin istikrarının güçlendirilmesinde anlaştı.
Etiketler: Avrupa Birliği Japonya
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