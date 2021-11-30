Fransa ile İngiltere arasındaki üst düzey gerilim yeni açıklamalarla yükselmeye devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Fransa'yı göç konusunda eleştirmesinin ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.

Darmanin, kanallar arası göçün "her şeyden önce bir İngiliz sorunu" olduğunu ve İngiltere'nin "sorumluluklarını kabul etmesi" gerektiğini söyledi.

Ülkelerarası krizin son adımı ise Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune'den geldi.

Beaune İngiltere'yi, çaresiz insanları tehlikeli kanal geçişlerini denemeye teşvik etmekle ve yarı modern köleliğin ekonomik bir modeline sahip olmakla suçladı. İngiltere'ye tepki gösterdi.

Benzer bir açıklama geçtiğimiz gün Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den gelmişti.

Darmanin “Bugün İngiltere'ye sığınmak isteyenlerin kanalı geçmekten başka çareleri yok. Bunun nedeni, göçmenlerin Büyük Britanya'ya gitmelerinin yasal bir yolu olmaması ve İngiltere'de kimlik belgeleri olmadan çalışabilmeniz. Bu da talep yaratıyor” demişti.