Açık 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2023 08:04

Japonya, münhasır ekonomik bölgesine şamandıra yerleştiren Çin'i protesto etti

Japonya hükümeti, ulusal münhasır ekonomik bölgesine (MEB) Çin'in şamandıra yerleştirmesi sonrası, bu ülkeye protesto notası verdi.

Japonya, münhasır ekonomik bölgesine şamandıra yerleştiren Çin'i protesto etti

Japonya Sahil Güvenliği, son dönemde, güneybatıdaki Okinawa eyaleti açıklarında bulunan tartışmalı Senkaku Adaları yakınında Çin'e ait bir şamandıra saptadı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, hafta içi yaptığı açıklamada, Japonya'nın onayı olmadan ulusal MEB sınırları içine yapı kurulmasının, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) ihlal ettiğini bildirdi.

Matsuno, Tokyo hükümetinin, diplomatik yoldan protesto notası verdiği Çin yönetiminden, şamandıranın ivedilikle kaldırılmasını talep ettiğini söyledi.

Bölgede seyreden deniz unsurlarının güvenliği ile gözlem faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydeden Matsuno, hükümetin, Japonya kara sularını korumak için kararlılığını koruduğunu belirtti.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da bulunan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.﻿

ETİKETLER
Japonya Çin
Sıradaki Haber
Toshiba, 74 yıllık borsa geçmişini sona erdirmeye hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:32
TOKİ’nin indirim kampanyası bugün başlıyor
07:59
İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı
07:39
Toshiba, 74 yıllık borsa geçmişini sona erdirmeye hazırlanıyor
07:36
Yapay zeka savaşı: OpenAI, ChatGPT'yi DALL-E 3'e entegre edecek
07:27
Arkeologlar Taş Devri insanlarının ahşap yapılar inşa ettiğinin kanıtını ortaya çıkardı
07:21
Bakan Bayraktar: İthalat bağımlılığını sonlandırmaya kararlıyız
Ermenistan'da binlerce insan sokakta
Ermenistan'da binlerce insan sokakta
FOTO FOKUS
Fas’ta enkaz altında kalan eşek 10 gün sonra kurtarıldı
Fas’ta enkaz altında kalan eşek 10 gün sonra kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ