Hafif Yağmurlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.04.2025 11:28

Japonya, Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları 2 yıl daha uzatacak

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, ülkesinin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımların 2 yıl daha uzatılacağını açıkladı.

Japonya, Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları 2 yıl daha uzatacak

Japan Times gazetesinin haberine göre Hayaşi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın, nükleer programlarıyla Japon vatandaşlarını alıkoyduğunu hatırlattı.

Bu yüzden Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların 2 yıl daha uzatılacağını belirten Hayaşi, yaptırımların Kuzey Kore'ye ait gemilerin Japonya limanlarına girişini ve iki ülke arasında ticaretin yasaklanmasını kapsayacağını kaydetti.

Hayaşi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin nükleer programlarını birçok ülke tehdit olarak algılarken Tokyo-Pyongyang arasında Kuzey Kore'ye ait unsurların 1970-80'lerde alıkoyduğu Japon vatandaşlarına yönelik sorun sürüyor.

ETİKETLER
Japonya Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Microsoft, katil İsrail ordusuna teknoloji desteği nedeniyle tepkilerin odağında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon beklentileri gerileme eğiliminde
12:17
Otomotiv endüstrisinden mart ayında 3,5 milyar dolarlık ihracat
12:15
ABD'ye iltica başvurusu uygulamasıyla gelenlerin ülkeyi terk etmeleri talep edildi
12:12
MEB'den 'yaz tatili' açıklaması
12:12
Tatilde müze ve ören yerlerini 1 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti
12:06
Başakşehir-Kayaşehir metro hattında 2 yılda 22 milyondan fazla yolcu taşındı
İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'deki ekmek krizi devam ediyor
İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'deki ekmek krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ