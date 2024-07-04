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Dünya
AA 04.07.2024 09:07

Japonya, İsrail'in Batı Şeria'da gasbettiği yerleri genişletme planından endişe duyuyor

Japonya hükümeti, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği yerleşim yerlerini genişletme planından endişe duyduğunu bildirdi.

Japonya, İsrail'in Batı Şeria'da gasbettiği yerleri genişletme planından endişe duyuyor

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden Yahudilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması planına tepki gösterildi.

Genişletme planından endişe duyulduğu bildirilen açıklamada, İsrail’in yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğine ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini zayıflattığına işaret edildi.

Açıklamada, "Japonya hükümeti, İsrail hükümetine söz konusu kararı geri çekmesi ve yerleşim faaliyetlerini tamamen dondurması yönünde güçlü bir çağrıda bulunmakta." denildi.

Bölgede Filistinlilere karşı "aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin artmasından" ciddi şekilde endişe duyulduğu ve Japonya'nın bu şiddet eylemlerini kınadığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'e aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddetini önlemek için uygun tedbirler alması çağrısı yapılarak, "Japonya, Gazze'deki kritik insani durum göz önünde bulundurularak, Batı Şeria da dahil, gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor." ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 28 Haziran'da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

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Japonya İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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