Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya heyelanda kaybolan 5 kişiyi arıyor
[Fotoğraf: AA]
Japonya'da 1 ay önce meydana gelen, 22 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanda kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen afette en az 130 ev yıkıldı.
Kamu yayıncısı NHK, kent yetkililerine dayandırdığı haberinde, arama kurtarma çalışmalarında ölü sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.
Çalışmalar devam ediyor
Afet bölgesinde kayıp kişi sayısının 5 olduğu tahmin ediliyor.
Atami'de heyelanın olduğu bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan 200 kişilik kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.
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